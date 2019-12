Officiel: Fernando Canesin quitte la Belgique

Après près de dix ans en Belgique, le Brésilien retourne dans son pays natal.

C'est la fin d'une belle aventure noir-jaune-rouge pour Fernando Canesin. Arrivé en Belgique le 1er novembre 2009, Fernando Canesin avait lancé son histoire en Belgique dans l'école des jeunes du Sporting d'Anderlecht.

Dix ans plus tard, il était devenu un fidèle serviteur du KV Ostende où il sera resté un peu plus de six saisons. A 27 ans, le médian offensif a opté pour un nouveau défi: il s'est engagé avec l'Atletico Paranaense et évoluera désormais en D1 brésilienne.