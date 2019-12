Le coach de Genk soulagé et confiant : "Nous restons à proximité du top 6"

Genk s'est imposé 2-1 à la Luminus Arena ce jeudi après-midi lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League, et la dernière de cette année civile 2019.

Hannes Wolf, l'entraîneur de Genk était soulagé après la victoire contre Eupen."Je suis très satisfait de ces trois points après le match difficile contre Anderlecht le week-end dernier", a déclaré le coach allemand. "Nos joueurs ont eu une année intense: je suis heureux qu'ils puissent terminer l'année civile avec un sentiment positif."

"Nous aurions pu marquer plus de buts ce jeudi, mais retenons le positif et toutes ces ooccasions. Néanmoins, nous aurions voulu plus que deux goals", lâche Wolf qui ne perd pas de vue le classement. "De cette façon, nous restons à proximité du top 6. Mes garçons doivent maintenant se détendre un peu et commencer 2020 avec beaucoup d'énergie. Un programme difficile nous attend, mais si nous atteignons notre plus haut niveau, nous pouvons poser des difficultés à tout le monde", a conclu Hannes Wolf.

Après 21 journées, Genk, le champion en titre occupe la 8ème place avec 31 points au compteur tandis qu'Eupen est 13ème avec 19 points.