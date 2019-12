Clement rassure après le choc de Clinton Mata : "Il a dit qu'il pouvait continuer"

Une collision que nous avons entendu 40 mètres plus loin. Clinton Mata et Ibrahima Seck se sont rentrés dedans à toute vitesse. Ils ont continué pendant un certain temps avant d'être remplacés.

Seck a quitté le Jan Breydel avec un mal de tête. Francky Dury l'a amené sur le côté à la pause. Philippe Clement a laissé Mata sur le terrain. "C'était une décision d'un médecin en consultation avec le joueur. Clinton a dit que tout se passait bien", a déclaré Clement. Mais cela n'a pas duré longtemps. Il a également dû être remplacé en début de seconde période. "Il était étourdi et je ne veux prendre aucun risque. J'ai fait assez de bêtises de mon temps. Et vous pensez peut-être que j'ai encore quelques séquelles. (Rires)"