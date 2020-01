Arsène Wenger impressionné par Liverpool

L'ancien manager d'Arsenal est dithyrambique envers l'exploit que sont en train de réaliser les Reds en Premier League cette saison.

Lors de la saison 2003-2004, Arsenal n'avait pas perdu un match sur les 38 rencontres de Premier League. Arsène Wenger sait combien il est difficile de réaliser un tel exploit. Un défi pour les Reds de Jurgen Klopp à mi-saison, Liverpool compte 18 victoires en 19 matchs.

"Ils en étaient proches l'année dernière et ils sont toujours sur la bonne voie pour le faire", a déclaré Wenger sur BeIn Sports. "Mais je pense que ce que Liverpool attend en ce moment, c'est juste de gagner la Premier League et c'est le premier objectif pour une telle ville de football. Rester 30 ans sans titre…personne ne l'aurait prédit. C'est leur objectif principal et je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour y parvenir".

"Mon expérience me dit que lorsque vous jouez toute la saison sans perdre alors vous abordez chaque match avec la conviction qu’ils vont gagner simplement en jouant le match. C’est difficile de les stopper car il faut être dans un jour spécial. De plus, ils provoquent de la peur chez leurs opposants. C'est quelque chose de très important et ils l'ont en ce moment", a conclu l'Alsacien.