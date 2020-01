Bronn, Kubo, Vossen, Saglik ... : mis de côté dans leur club, ils auraient pourtant pu rendre de fiers services

Le mercato hivernal est souvent le moment que choisissent les clubs pour dégraisser et trouver une solution pour certains joueurs mis au placard. Et parfois, ça ressemble à du gâchis ...

La Gantoise frappe notamment les esprits avec deux joueurs placés sur la liste des indésirables depuis un bon moment alors qu'ils ont été un temps considérés comme faisant partie des meilleurs joueurs de Belgique à leur poste : Dylan Bronn a ainsi quitté les Buffalos par la petite porte, lui qui impressionnait tant avant l'arrivée de Jess Thorup. S'il en a coûté 4 millions au FC Metz pour attirer le Tunisien, on se dit qu'un tel joueur (suivi un temps par l'OL) aurait pu rendre de fiers services à n'importe quel club de Pro League cette saison plutôt que rester au placard à la Ghelamco Arena.

Même constat pour Yuya Kubo : avec deux titularisations seulement cette saison, le Japonais est proche de quitter Gand et on évoque surtout un retour au Japon ou un transfert en MLS. En 73 matchs avec les Buffalos, Kubo aura pourtant inscrit 25 buts. Son transfert s'était révélé l'une des bonnes pioches du mercato hivernal de 2016-2017, saison au terme de laquelle il brillera en PO1 avec 6 buts en 10 rencontres. Pas de quoi faire sourciller les clubs de JPL ...

Que dire de Jelle Vossen ? S'il est bien présent en stage et que le FC Bruges pourrait dès lors ne pas le laisser filer, l'ex-Taureau d'Or doit se concentrer d'un statut de roue de secours au Jan Breydel. À 30 ans seulement, il pourrait cependant encore rendre de fiers services à plus d'un club, même si ce n'est pas forcément au sein du top 6.

Le RSC Anderlecht, de son côté, ne manque pas de joueurs complètement mis de côté : Davy Roef, Yevhen Makarenko, Knowledge Musona, Kenny Saief et Alexandru Chipciu n'ont pas reçu une seule minute de temps de jeu cette saison (ils ne sont pas les seuls, mais Dimata, Bakkali ou encore Najar sont, eux, blessés). Ils devraient quitter le club cet hiver, après plusieurs mois d'inactivité. Une solution aurait peut-être dû être trouvée l'été passé ... sans parler du cas très compliqué d'Adrien Trebel.

Le cas d'Enes Saglik à Charleroi est également interpellant : voilà plusieurs saisons que le médian ne joue pas et après un prêt qu'on croyait salvateur à l'AFC Tubize en seconde partie de saison passée, l'ancien d'Eupen se morfond sur le banc. L'arrivée de Karim Belhocine aurait pu lui donner un second souffle, il n'en a rien été et la sensation de gâchis persiste.

Au Standard de Liège, le départ un peu triste de Sébastien Pocognoli laisse également songeur : l'ex-capitaine des Rouches n'a pas été considéré comme une option par Michel Preud'homme depuis le début de la saison et s'en va en ayant perdu de longs mois de sa carrière, à 32 ans. Trop court pour le top 6 ? Peut-être, mais Poco aurait peut-être pu rendre des services à un autre club dès l'été passé.