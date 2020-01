Mercato : une ancienne piste réactivée par Anderlecht ?

Toujours à la recherche de renforts pour la deuxième moitié de la saison, Anderlecht cible un arrière gauche et un attaquant, et pour ce poste, le club aurait réactivé une ancienne piste déjà tentée l'été dernier.

Le quotidien espagnol AS rapporte qu'Anderlecht aurait repris contact avec le Deportivo Alaves à propos de son attaquant suédois John Guidetti. Sur la touche, l'ancien joueur de Manchester City et de Feyenoord (entre autres clubs), joue très peu et n'a pas encore marqué cette saison.

Déjà sondé cet été, le Suédois s'était avéré trop cher pour Anderlecht. Le joueur de 27 ans possède un contrat béton à Alaves, qu'il n'a pas voulu lâcher. Anderlecht devra espérer qu'il sera prêt à mettre de l'eau dans son vin pour rejoindre la JPL si un transfert venait à prendre forme. Toutefois, le prix demandé par Alaves était également un gros frein pour les finances du Sporting (quatre millions d'euros) cet été.

Cependant, Alaves aurait désormais réduit son prix de moitié, une information relayée par la presse sportive mexicaine car le club de Cruz Azul serait désormais également sur le dossier.