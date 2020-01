Mbark Boussoufa: "Vincent Kompany n'est pas revenu à Anderlecht pour déconner"

Pour Mbark Boussoufa, il faut laisser le temps à Vincent Kompany de construire.

L'ancien Double Soulier d'Or, désormais actif au Qatar, continue de suivre, à distance, les performances du Sporting d'Anderlecht. Et il a son avis sur la saison difficile que connaissent les Mauves. "Anderlecht va peut-être rater les playoffs 1, mais ça n'a pas d'importance", insiste le Marocain, dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

"Construire"

Pour Mbark Boussoufa, le Sporting a besoin de temps. "Si le club veut grandir, les performances actuelles de l'équipe ne sont pas si importantes. Vincent Kompany n'est pas revenu de Manchester City pour déconner."

Il aurait pu aller en Chine, ou ailleurs, mais il a opté pour Anderlecht pour y construire une nouvelle histoire. Et c'est ce que tout le monde doit faire, maintenant: construire. Et former une véritable équipe."