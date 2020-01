Officiel: une nouvelle aventure pour Laurens De Bock

C'est confirmé: pas de retour en Belgique pour l'ancien Brugeois.

Dans une situation compliquée à Leeds United (il était prêté à Sunderland durant le premier tour, mais n'a joué que 356 minutes en League One), Laurens De Bock va tenter de se relancer aux Pays-Bas. L'ancien latééral gauche du Club de Bruges est prêté (avec option d'achat) jusqu'à la fin de la saison à ADO Den Haag, qui lutte pour son maintien en EreDivisie.

Il va donc découvrir le championnat néerlandais et est enthousiaste à l'idée d'aborder ce nouveau défi: "J'ai entendu et vu beaucoup de bonnes choses à propos du club, comme les supporters fanatiques et le beau stade", commente-t-il sur le Twitter de son nouveau club.