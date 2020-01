Le Sporting de Charleroi a fait une offre pour un jeune brésilien

La longue blessure de Christophe Diandy invite les dirigeants carolos à se pencher sur un nouveau renfort. Ils ont en tête un milieu défensif brésilien de 22 ans.

Thiago Maia est sous contrat avec le LOSC jusqu'en 2022. Seulement, le Brésilien ne joue plus et n'est la plupart du temps même pas repris dans l'effectif lillois. Un départ dès cet hiver est donc plus que probable.

Lille avait acheté le solide milieu défensif pour 14 millions au Santos FC en 2017. Depuis, la valeur du Brésilien a fortement déprécié. Il ne vaudrait plus que quatre millions d'euros. Selon la presse française, le Sporting de Charleroi aurait fait une offre à Lille. Les Carolos ne sont pas les seuls intéressés ; plusieurs clubs brésiliens sont également sur le coup.