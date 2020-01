Chipciu quitte Anderlecht... gratuitement!

L'aventure s'arrête là pour le Roumain dans la capitale.

Alexandru Chipciu et le Sporting d'Anderlecht: le divorce est définitivement consommé, comme l'a confirmé Michael Verschueren, à Puurs, où est désigné ce soir le Soulier d'Or. Le Roumain et Anderlecht ont résilié le contrat d'un commun accord: le Sporting ne touchera donc pas d'indemnité de transfert pour Alexandru Chipciu qui va rentrer dans son pays et s'engager avec Cluj.

Le Sporting avait déboursé trois millions d'euros pour le faire venir, en juillet 2016. Et, si son début d'aventure avait été plutôt convaincant (32 apparitions, cinq buts et huit assists lors de sa première saison en Belgique), Alexendru Chipciu a marqué le pas dès sa deuxième saison avec les Mauves. Prêté à Prague la saison dernière, il n'a pas réussi à se relancer et va donc tenter, à 30 ans, de relancer sa carrière dans son pays.