Le Wolfpack à Anderlecht? "Si je peux transmettre un peu de cette atmosphère..."

Le manager de l'équipe cycliste la plus prolifique du peloton a rejoint Anderlecht, "par coïncidence", mais il espère pouvoir apporter un peu de son expérience de la gagne au Sporting de bruxellois.

À Anderlecht, Patrick Lefevere rejoint d'abord deux personnes qu'il connaît très bien: Wouter Vandenhaute et Marc Coucke, avec qui il a travaillé quand Omega-Pharma était l'un des sponsors de son équipe cycliste.

Dans un entretien accordé à la RTBF, il en dit un peu plus sur son rôle au sein du Conseil d'Administration du Sporting, qu'il rejoint en tant que membre indépendant. "Je suis un conseiller extérieur, donc, je donnerai mon avis quand on va me le demander, mais il ne faut pas penser que je serai chaque semaine dans le stade. L'idée c'est plus d'échanger et d'expliquer comment, nous, en cyclisme, on fait les choses."

Pas de reconversion en vue

C'est en tout cas un homme d'expérience qui rejoint les Mauves. Ses méthodes ont d'ailleurs fait leurs preuves dans le peloton. Et le Wolfpack, cet esprit d'équipe qui anime et fait gagner les hommes en bleu depuis deux ans, pourra peut-être inspirer les Mauvves: "Si je peux transmettre un peu de l'atmosphère du Wolfpack à Anderlecht pour améliorer l'esprit d'équipe, ce serait déjà bien", explique-t-il.

Mais il insiste: pas question en revanche pour le nouveau membre du Conseil d'Administration du Sporting d'envisager une reconversion en dehors du peloton.