Lommel enfonce encore un peu plus Lokeren

Le répit aura été de courte durée pour les Waeslandiens.

Le Sporting de Lokeren, plus que jamais menacé en D1B, avait emmagasiné des ondes positives grâce à sa victoire la semaine dernière à Virton, le couperet est retombé très vite pour les Waeslandiens.

Trois petites minutes auront suffi à Lommel et à Beka Vachiberadze pour ouvrir la marque, les Waeslandiens n'ont jamais trouvé la réponse et s'inclinent par le plus petit écart dans le Limbourg (1-0). Une victoire qui permet à Lommel de prendre la tête de la deuxième période. Provisoirement puisque les Limbourgeois n'ont qu'un point d'avance sur le Beerschot et trois sur Westerlo, OHL et Roulers.

Les affaires se compliquent encore pour Lokeren, toujours bon dernier de la classe, avec trois unités de retard sur Roulers, avant-dernier.