Acheter un attaquant reste dans les plans d'Anderlecht : "Colassin a du travail"

Antoine Colassin a disputé une excellente rencontre contre Bruges, mais n'était clairement pas capable de prester à haut niveau jusqu'au terme des 90 minutes. À 18 ans, il ne peut évidemment pas être grillé. Anderlecht cherche donc toujours un remplaçant pour Kemar Roofe ...

Si selon nous, Antoine Colassin devrait, à 18 ans, obtenir suffisamment de temps de jeu cette saison pour se tester et progresser, le griller est le risque si le RSCA venait à trop compter sur lui. Vincent Kompany relativisait le besoin de sang neuf : "On ne va pas acheter un, deux, trois joueurs dès demain. Le monde extérieur veut qu'on achète un attaquant, oui, mais on croit en nos talents. Colassin a répondu aux attentes", estime le joueur-manager.

Visiblement, il devra avoir une discussion à ce sujet avec Frank Vercauteren, qui semblait plus mesuré. "Antoine Colassin s'en est bien sorti, mais il sait aussi qu'il a beaucoup de travail. Notre stratégie ne change pas à ce poste : Colassin est une option de plus à une position où nous en avons peu, mais il faut rester à l'affût de toute opportunité".