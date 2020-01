Ryan Sanusi : "Un rêve de revenir jouer au Beerschot"

L'Anversois de 28 ans a passé sept saisons aux Pays-Bas avant de revenir en France et finalement au Beerschot, son club formateur.

Blessé durant les mois de novembre et décembre, Sanusi a repris sa place en ce début d'année. Monté au jeu en fin de match contre Roulers, il est redevenu titulaire contre l'Union le week-end dernier.

A deux jours d'un match important à Virton, il évoque sur le site officiel différents sujets liés à son club de coeur : "J'ai toujours voulu revenir au Beerschot. C'était un rêve". Quand on lui demande de comparer les championnats néerlandais et belges, le milieu de terrain est unanime : "Le football néerlandais est plus technique, plus attrayant. En Belgique, ça joue beaucoup plus physique. Mais mon passage à Grenoble m'avait quelque peu préparé à ce style de jeu".

L'objectif collectif est clair ; les Anversois veulent remporter la deuxième tranche de la D1B : "Nous sommes toujours en haut du classement, donc nous avons tout en main. Il nous reste encore six matchs pour obtenir la qualification en finale. Plus d'excuse : on doit gagner des points ! ".