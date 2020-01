Officiel: une nouvelle recrue pour Zulte Waregem

Un international tunisien au Stade Arc-en-Ciel.

C'est le premier transfert entrant du mercato hivernal pour au Essevée. Le club flandrien confirme ce matin l'arrivée de l'international tunisien Bassem Srarfi, qui arrive en provenance de l'OGC Nice et qui a signé un contrat de trois ans et demi à Zulte Waregem.

Formé au Club Africain, à Tunis, Bassem Srarfi avait rejoint l'Europe et la France en 2017. En trois ans et demi, il a disputé 69 rencontres avec l'OGC Nice (quatre buts et quatre assists) et en a profité pour se faire une place dans la sélection tunisienne: il compte 15 caps, un but et deux assists avec les Aigles de Carthage. Il était d'ailleurs présent en Russie pour le Mondial 2018, mais était resté sur le banc contre les Diables.