Gand a un noyau bien fourni : "Il devient de plus en plus difficile de déterminer le onze de base"

Gand se porte très bien en interne. Après leur duel remporté face à Genk, ils restent invaincus dans la Ghelamco Arena.

Kvilitaia est entré et a donné une passe décisive à Niangbo, qui est également monté en cours de jeu : il est clair que les Buffalos ont beaucoup d'apport offensif. Même maintenant que Yaremchuk est absent depuis trois mois, le danger continue de venir de toutes parts.

"J'ai essayé quelque chose avec deux attaquants la semaine dernière, aujourd'hui je l'ai essayé d'une manière différente. Nous voulons trouver l'équilibre avec une équipe complète, cette fois avec David en attaquant", a expliqué Jess Thorup à propos de ses choix.

Il devient de plus en plus difficile de déterminer le onze de base

"Nous avons de nombreuses qualités offensives, même avec des joueurs sur le banc. Cela signifie que nous pouvons passer d'un match à l'autre avec tout un noyau différent et également changer au cours d'un match. Il devient de plus en plus difficile de déterminer le onze de base ou même les remplaçants."

"Mais c'est une bonne chose. Aujourd'hui, Chakvetadze n'a même pas joué ... Nous devons continuer comme ça si nous voulons gagner quelque chose cette saison."