Virton - Beerschot : le but n'était pas valable, confirme l'Union Belge !

Le but inscrit par l'Excelsior Virton contre le Beerschot a fait parler de lui. Et pour cause : il n'aurait pas dû être accordé.

La Royal Belgian FA vient de publier ses remarques concernant les décisions arbitrales de la 23e journée de Pro League et s'est notamment penché sur le cas du but inscrit par Lucas Ribeiro face au Beerschot à la 75e minute. Un ballon joué rapidement alors que l'arbitre plaçait le mur anversois ... ce qui n'est pas autorisé par le règlement. "Pendant que l'arbitre était en train de faire le management du mur (y compris les 9 mètres 15 avec le vanishing spray), Virton a botté un coup franc qui a résulté en un but. L'arbitre n'aurait pas dû accepter la réalisation du coup franc, était donné qu'il a distrait les défenseurs en plaçant les joueurs à la bonne distance", déclare le communiqué de l'Union Belge. L'arbitre aurait dû sanctionner le joueur ayant botté le coup-franc d'un carton jaune. "Le Professional Refereeing Department attend de l'arbitre qu'il arrête le jeu au plus vite dès que le coup franc est botté sans autorisation. Le joueur qui botte le coup franc doit être sanctionné d'un carton jaune". Le Beerschot, battu, fait donc face là à une faute claire d'arbitrage ...