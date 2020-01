🎥 Hatem Ben Arfa a fait rire lors de sa présentation à Valladolid

L'ancien médian du PSG et de l'OM a retrouvé un club en Liga et a provoqué quelques sourires lors de sa présentation.

Hatem Ben Arfa a notamment opté pour le numéro ... 3 pour son nouveau défi en Liga. La raison ? "Ca fait joli sur le maillot", explique-t-il en conférence de presse. Surprenant. Lors de sa séance de jongles traditionnelle en Espagne, Ben Arfa s'est également fait remarquer : peu à l'aise, il refusera de faire une tête. "Non, non, pas la cabeza (tête en espagnol, nda), les cheveux ...", lance-t-il en montrant sa coupe. On ne le changera pas !

đŸ‡Ș🇾 Valladolid

