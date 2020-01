Troisième partage consécutif pour Bruges, mais "un sentiment positif" pour Simon Mignolet

Aprèz Zulte en Coupe, et Courtrai en championnat, c'est Charleroi qui a tenu le leader brugeois en respect. Mais si le Club enchaîne les contre-performances, Simon Mignolet et Philippe Clement sont d'accord sur un point : il n'y a rien d'alarmant à ça.

Il aura surtout manqué un peu de réalisme à Bruges dans une rencontre qu’on attendait relativement fermée. "On savait que ce serait un match assez serré, entre les deux meilleures défenses du championnat", commence Simon Mignolet.

Et ça s’est assez vite confirmé. Après cinq premières minutes un peu folles, les occasions se sont fait très rares. "On savait qu’on n’en aurait pas et que donc, il faudrait être efficace pour s’imposer. Mais il fallait aussi garder le zéro, parce que si tu encaisses ici, tes chances sont encore plus réduites."

Aucune raison de commencer à douter.

"On n’a pas réussi à marquer, mais si une équipe méritait de gagner, c’était nous", estime encore le gardien brugeois. "Le sentiment est donc plutôt positif après ce match", complète Simon Mignolet.

Un sentiment positif que partage d’ailleurs aussi son coach, Philippe Clement. "Cela se joue sur des détails, mais il n’y a aucune raison de commencer à douter. Parce que nous avons joué un bon match, contre une très bonne équipe de Charleroi."