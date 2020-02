Le parfum des pelouses, une bouffée d'air frais pour Joris Kayembe

Le néo-Carolo n'a joué que quelques minutes contre le Club de Bruges mercredi, mais ça lui a fait un bien fou.

Entre les blessures, nombreuses à s’être mises en travers de sa route, et la concurrence, Joris Kayembe aura dû prendre son mal en patience. Mercredi, en montant au jeu contre Bruges, il a mis fin une très longue période d’abstinence: il n’avait plus joué de match officiel le 4 mars 2018.

Et s’il n’a joué que six minutes, il en a profité. "Je ne m’attendais pas spécialement à rentrer, mais je me suis bien senti. J’avais préparé mon match, ça fait deux semaines que je suis là et j'étais prêt", commente-t-il.

Etre titulaire? C'est l'objectif de tout le monde.

Et il estime même avoir retrouvé toutes ses sensations. "Physiquement, je suis à 100%, mais évidemment, je vais avoir besoin de quelques matchs pour atteindre mon meilleur niveau", insiste la recrue hivernale du Sporting de Charleroi.

Prochain objectif, une place dans le onze de base? "Comme tout lee monde, j’aimerais être titulaire. Je me mets à la disposition du coach et s’il voit que je suis prêt et qu’il me donne ma chance, je me donnerai à 100% sur le terrain."