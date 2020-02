Comment Colassin est devenu un vrai 9 : "M'inspirer des plus grands"

Antoine Colassin est un milieu de terrain de formation, mais c'est bien en tant que n°9 qu'il explose au RSCA. Comment s'est passée sa reconversion ? Il soulève une partie du voile ...

Quand on lui rappelle qu'il a débuté en tant que milieu de terrain, Antoine Colassin sourit et corrige immédiatement : "Maintenant, je suis un vrai numéro 9. J'aime ce poste, même si je n'y ai pas été formé. Il y a bien des attaquants qui deviennent défenseurs, donc des milieux peuvent devenir attaquants", estime-t-il après la rencontre.

Mais qui a permis à Colassin sa surprenante reconversion ? "Kompany et Bellamy. Ce sont eux qui m'ont beaucoup appris à ce poste, dans les déplacements, le jeu dos au but", explique l'attaquant de 18 ans. "Si c'est une surprise ? Difficile à dire, mais je plais bien dans ce rôle et surtout, c'est celui où je peux le mieux aider l'équipe", affirme Colassin. "J'y progresse sur le plan physique. Après avoir eu des crampes au premier match, j'ai tenu toute la rencontre au Cercle".

Mais quelles sont les inspirations de Colassin ? "Il y en a plein, il y a tant de grands attaquants. Aguero et Firmino, par exemple, dans deux styles très différents. Il faut prendre un peu de chacun, s'inspirer des plus grands", répond-il. En restant lucide : "J'ai encore pas mal de choses à peaufiner. Je dois améliorer mes appels de balle au premier poteau, avoir plus d'impact physique dans les duels, être plus solide sur mes jambes ... Tout ça vient avec l'expérience", conclut Antoine Colassin.