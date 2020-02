Flavien Le Postollec : "Nous nous attendions à un match compliqué au FC Liège"

Deinze semble inarrêtable cette saison en D1 Amateurs. Ce dimanche au FC Liège, le leader de la série vient d'enregistrer sa 16ème victoire en 20 journées de championnat.

Les déplacements à Rocourt sont généralement compliqués pour les équipes adverses. Néanmoins, Deinze a démontré une nouvelle fois cette saison que ce n'était pas un hasard s'il occupait la première place du classement. "Nous nous attendions à un match compliqué face à une équipe qui était sur une série fort positive. Puis c'est toujours particulier de jouer un dimanche dans cette série, de plus sur un terrain synthétique devant un tel public", confie Flavien Le Postollec à l'issue de la rencontre.

Néanmoins, Deinze a rapidement pris les commandes de la rencontre à Rocourt. "Nous avons débloqué le compteur sur une phase arrêtée et cela nous a mis dans d'excellentes conditions", souligne l'ancien joueur d'Eupen et d'OHL avant d'évoquer la saison incroyable de Deinze. "Nous sommes au top et tout nous réussit. Nous avons plus de maturité que la saison dernière et nous parvenons à mieux négocier les moments difficiles. Cela nous permet d'enchaîner les bons résultats afin de pouvoir atteindre nos objectifs", précise le milieu de terrain qui évoque la montée en D1B.

Beaucoup d'observateurs voient Deinze remporter le titre et ainsi filer rejoindre Virton en Proximus League la saison prochaine. "Nous sommes prudents mais nous devons bien gérer notre avance devant nos poursuivants. En playoffs, les points seront divisés par deux et les cartes seront redistribuées, donc il faudra faire attention. Notre force ? Un très bon attaquant qui n'arrête pas d'empiler les buts c'est vrai", explique le Français au sujet de Mertens (22 buts en championnat cette saison) avant de poursuivre. "Notre collectif aussi et surtout. Nous avons un groupe très soudé et une très bonne mentalité, cela se ressent sur le terrain", a conclu Flavien Le Postollec qui vit une seconde jeunesse du côté de Deinze malgré ses 35 ans.