Jérémy Doku a donné le tournis au flanc gauche de Mouscron, mais voit un point à améliorer

L'arrière gauche de l'Excel Mouscron, Nemanja Antonov, en aura fait des cauchemars. Jérémy Doku lui a donné le tournis durant toute la rencontre, sans jamais conclure.

Jérémy Doku a passé son homme plus souvent qu'à son tour ce dimanche, mais il aura toujours manqué le dernier geste. "C'est dommage de ne pas avoir pu marquer ou donner un assist, en effet", regrettait-il après la rencontre.

La faute aussi à un manque de présence dans le rectangle. "Ca donne de la confiance aux ailiers, Francis comme moi, que les attaquants marquent. Je suis très content pour Antoine, avec qui j'ai beaucoup joué en Espoirs, qu'il ait encore pu marquer". En seconde période, les deux ailiers ont été un peu plus à la peine. "Mouscron a mieux joué aussi, et nous avons été un peu plus sevrés de ballons. Si Antonov a tenté de me déstabiliser ? Non, il est resté très respectueux".