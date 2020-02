Simon Mignolet: "On s'est rendus la tâche plus difficile que prévu"

Le FC Bruges est le premier finaliste de la Croky Cup. Mais sur l'ensemble des deux rencontres, la différence avec Zulte Waregem s'est avérée faible. Simon Mignolet, à la faute lors du premier match, s'est bien rattrapé.

Un homme était forcément très soulagé après la qualification du Club de Bruges : Simon Mignolet. "Je suis vraiment très heureux que mon erreur du match aller ne nous coûte pas la qualification", soufflait-il après la rencontre.

"Après ce match, on savait que le retour serait un vrai match de Coupe. Heureusement, on s'en sort bien au décompte final. Ce match était une publicité pour le football belge", estime Mignolet.

On s'est rendus la tâche compliquée

Durant le match retour, le portier brugeois s'est mis en évidence devant Larin et Oberlin, rattrapant ainsi son erreur du match aller. "J'ai fait mon match, c'est bien. Mais on s'est peut-être mis dans une situation plus difficile que nécessaire, surtout en première mi-temps", regrette Mignolet. "Nous n'avons pas été assez tranchants. Ca aurait pu être plus facile, mais dans ce genre de rencontre, seule compte la qualification !".