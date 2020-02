Felipe Avenatti confiant avant d'affronter le Club de Bruges : "Tous nos supporters seront derrière nous dimanche"

Après le couac courtraisien la semaine dernière, le géant uruguayen espère que le Standard repartira de l'avant face au Club de Bruges ce dimanche.

Après deux victoires au forceps à Malines et contre Ostende, le Standard de Liège a chuté au Stade des Éperons d'or vendredi dernier. Un match sans de la part des Rouches. "Nous venons de gagner deux de nos trois rencontres, ce n'est pas un mauvais bilan. Mais c'est vrai que cette défaite à Coutrai laisse un goût amer. Nous devons faire preuve de plus d'agressivité dans notre jeu", explique Felipe Avenatti en conférence de presse d'avant-match.

Il est clair que le Standard devra faire mieux face au leader actuel du championnat. Jusqu'à présent, seul l'Antwerp est parvenu à s'offrir le scalp de Bruges en Jupiler Pro League cette saison. "Un match difficile nous attend. Bruges est un très bon adversaire mais n'oublions pas que nous avions très bien joué chez eux lors du match aller (1-1). Dimanche, nous aurons tous nos supporters derrière nous et cela serait un plus non négligeable pour décrocher la victoire", a conclu Felipe Avenatti.