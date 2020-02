L'AFC Tubize se renforce avec un joueur expérimenté dans les championnats belges

Les Brabançons sont actuellement 14ème de la Division 1 amateurs. Ils pourront compter sur du renfort tardif pour espérer remonter la pente.

En effet, l'AFC Tubize a annoncé ce samedi soir que Mohammed Aoulad allait rejoindre le club pour la fin de la saison. Le milieu offensif belgo-marrocain a une grande expérience dans les différents championnats bleges. Formé au Brussels, il a ensuite joué avec les réserves d'Anderlecht et de Charleroi. Aoulad a également porté les couleurs de Saint-Trond, Westerlo, l'Union Saint-Gilloise et, plus récemment, de Roulers.

Le milieu de terrain de 28 ans était sans club depuis septembre 2019, après avoir mis un terme à son contrat à Roulers. S'il retrouve du rythme, il pourrait être un renfort intérressant pour les Sangs et Ors.