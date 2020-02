Un seul Carolo frustré après le carton contre Zulte? "Je ne comprends pas... mais ce n'est pas le plus important"

Une victoire acquise avec la manière, mais une petite déception tout de même pour Dorian Dessoleil.

Comme ses équipiers, Dorian Dessoleil avait le sentiment du devoir accompli, samedi soir, dans les travées du Stade du Pays de Charleroi. "C’était un match très important pour nous, d’abord parce qu’on avait une revanche à prendre sur Zulte Waregem, qui nous a battus deux dois cette saison, mais aussi pour faire oublier la défaite de la semaine passée", insiste le capitaine carolo.

Mon but? Il n'y a aucune faute...

Mission accomplie avec brio pour les Zèbres. Et le score aurait même pu être plus lourd encore. Si le Sporting avait transformé ses occasions en première période et si le VAR avait été un peu plus généreux? Trois buts annulés, dont celui de Dorian Dessoleil en fin de match.

Et, malgré l’écrasante victoire, ce but annulé lui reste un peu en travers de la gorge. "Je ne sais même pas pourquoi il y a une réflexion sur ce goal. J’ai revu les images et il n’y a aucune faute. Ce n’est pas de la frustration, mais je suis déçu parce que c’était mon premier but de l’année, mais on a gardé le zéro et on a fait un très bon match et ça c’est le plus important."