Record pour la Lazio qui s'impose et met la pression sur la Juve et l'Inter

Les Romains se sont imposés sur le plus petit des scores ce dimanche soir à Parme. En attendant le derby milanais, la Lazio met la pression sur la Juventus et l'Inter et devient un sérieux candidat au titre.

La Lazio en est désormais à 18 matchs consécutifs de championnat sans défaite. Cette série folle - la plus incroyable de l'Histoire du club romain - leur permet de prendre provisoirement la deuxième place de la Serie A. Les Romains ne sont plus qu'à un petit point de la Juventus, qui s'est inclinée ce week-end contre Vérone. Felipe Caicedo a inscrit l'unique but de la rencontre à la 41ème minute de jeu. Jordan Lukaku a de nouveau passé les 90 minutes sur le banc. Mais ses équipiers ont globalement dominé la rencontre, dans le jeu et en termes d'occasions créées. Voici le but de la victoire : Felipe Caicedo, una estrella que brilla con luz propia, sería muy egoísta pedirle en contra de su voluntad regresar a nuestra selección.

Lo más hermoso es verlo lucirse en un torneo difícil, muy competitivo, y con un equipo como la @sslazio #Ecuador pic.twitter.com/5C506iZ6hj — Pocho Harb 2 (@pocho_harb2) February 9, 2020