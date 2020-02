Alessio Castro-Montes : "J'avais prévenu mes coéquipiers que se déplacer à Eupen était compliqué"

Le back droit a offert la victoire à La Gantoise contre ses anciennes couleurs ce vendredi soir lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Alessio Castro-Montes était de retour à Eupen ce week-end. Le défenseur a offert les trois points à La Gantoise en fin de rencontre. "Pas notre meilleur match mais il était très compliqué. Je suis content de marquer le but de la victoire mais nous ne devions pas les laisser égaliser à deux reprises. En outre, c'est un déplacement loin d'être facile et j'avais d'ailleurs prévenu mes coéquipiers que les grandes équipes éprouvaient des difficultés ici au Kehrweg", confie l'ancien Panda.

"La victoire de Gand est méritée au vu des occasions et de la possession. La pression sur le Club de Bruges avec cette victoire ? Il y a encore les playoffs 1 et on ne sait jamais. Mais nous jouons match par match et nous ne pensons pas trop au classement", explique le back droit des Buffalos.

Jeudi prochain, La Gantoise affrontera l'AS Roma en seizième de finale de l'Europa League. "Un plein de confiance avant d'aller en Italie. Un match excitant face à un gros adversaire. Nous allons tout donner pour faire un résultat là-bas", a conclu Alessio Castro-Montes.