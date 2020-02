Le loupé de trop ? Anderlecht, à 10 une mi-temps, sombre à Malines

Ils n'y sont pas arrivés : après avoir offert leur meilleure prestation à La Gantoise, les Anderlechtois en ont offert une piètre Derrière les Casernes.

Le match de la dernière chance ? Combien de fois l'a-t-on écrit depuis plusieurs mois dans le chef du RSC Anderlecht, qui peut tout de même remercier une concurrence qui patine et lui permet de venir à Malines avec de vrais espoirs de PO1 en cas de victoire. Il faudra pour ça montrer le même niveau de jeu qu'à La Gantoise une semaine plus tôt.

Et compter sur la nouvelle recrue Dejan Joveljic : rapidement, le Serbe montre son opportunisme en profitant d'un geste raté par Joachim Van Damme pour se présenter devant Bram Castro et placer sa balle piquée à côté (3e). Malines, qui joue là aussi un match crucial pour le top 6, est prévenu. Les Sang & Or serreront vite la vis en défense, verrouillant le flanc d'un Doku toujours virevoltant.

Imprécision, puis catastrophe

Le RSCA péchera à la construction : le duo Zulj-Sambi, qui avait dominé la Ghelamco, est imprécis ce samedi, l'Autrichien multipliant les pertes de balle. Pertes de balle également dans le chef de Kompany, qui touche énormément de ballons mais ne trouve que peu de trajectoires de passe. Côté malinois, à part une offensive menée par quelques beaux gestes d'Igor De Camargo,, rien à signaler et même une seconde grosse frayeur quand Michel Vlap, peu en réussite, trompe Castro ... et est signalé hors-jeu (22e).

Imprécis devant, Anderlecht est alerté par une frappe de Bijker (37e) mais se prendra surtout une douche froide lorsque Jérémy Doku, qui aurait pu être exclu dès le quart d'heure pour une semelle, prendra logiquement sa seconde jaune peu avant pause. Les Mauves sont à 10 après avoir plutôt contrôlé la première période.

Anderlecht est donc condamné à l'exploit mais les choses commencent très mal en seconde période : Geoffry Hairemans profite d'une perte de balle de Sambi Lokonga pour envoyer un missile dans les filets de Van Crombrugge (48e, 1-0) dès le retour des vestiaires. Un coup sur la tête pour le RSCA qui frôle la correctionnelle sur une frappe enroulée de Storm dans la foulée (54e).

Dans ces circonstances, Frank Vercauteren n'a pas le choix et fait entrer Marko Pjaca, qui n'a certainement pas envie d'être venu pour jouer les playoffs 2, à l'heure de jeu. Le Croate n'empêche cependant pas Malines de faire un véritable siège des buts anderlechtois, car Anderlecht est totalement la tête sous l'eau. Seul Zulj place un coup-franc près de la transversale (61e), avant une succession d'occasions : Vranckx frappe au-dessus, Hairemans également, Storm sur Van Crombrugge ... puis le jeune Aster Vranckx, omniprésent, finit par trouver la faille sur corner (2-0, 72e). Provoquant par là des jets de pétards anderlechtois ...

Dans une ambiance de folie, le KV Malines peut célébrer son retour à un petit point du Racing Genk, plus que jamais sous pression. Anderlecht, de son côté, passera tout près de réduire le score sur un centre venu de la droite qu'Amuzu ne peut reprendre (80e), mais la messe est bel et bien dite et il faudra cette fois un miracle pour que Kompany et ses ouailles voient les PO1. Mais cela aussi, on l'a écrit chaque semaine depuis des mois ...