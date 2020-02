L'Antwerp a souffert contre Charleroi: "Satisfaits avec le partage!"

Un solide vent carolo a soufflé sur la défense du Great Old en seconde période et l'Antwerp, bien aidé par un très bon Sinan Bolat, se contente largement du point obtenu dimanche contre les Zèbres...

Sevré de but depuis le 30 octobre dernier en championnat, Ivo Rodrigues a retrouvé le chemin des filets, dimanche, contre Charleroi, mais le Portugais n'était pas totalement satisfait à l'issue de la partie. "Je suis évidemment content d'avoir marqué, mais si on ne gagne pas à la fin, ça ne sert pas à grand-chose", regrette-t-il.

Pourtant, Ivo Rodrigues avait idéalement lancé ses partenaires. Mais la rencontre a tourné en seconde période et Laszlo Bölöni se satisfait largement du point glané par son équipe ce week-end. "Les deux équipes auraient pu gagner, mais nous pouvons être satisfaits avec un point, car ils ont eu de très belles occasions, surtout en fin de rencontre", confirme le Roumain.

Après la pause, Charleroi était la meilleure équipe sur la pelouse.

Analyse partagée par Sinan Bolat, auteur de plusieurs parades décisives en seconde période. "En première mi-temps, nous étions meilleurs et on aurait peut-être pu inscrire plus de buts. Mais après le repos, Charleroi était la meilleure équipe sur la pelouse et ça a été difficile pour nous. Nous pouvons être contents avec ce point du partage."

Des analyses qui en disent long sur la solide prestation livrée par le Sporting de Charleroi ce dimanche:. malgré le penalty arrêté par Nicolas Penneteau en seconde période, les Anversois en sont conscients: ils ont été poussés dans leurs derniers retranchements et Charleroi aurait tout à fait pu mettre fin à leur invincibilité à domicile.