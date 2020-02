Bölöni s'attend à une chaude ambiance à Sclessin : " Deux clubs avec des supporters fanatiques »

Le dernier match disputé à Sclessin entre le Standard et l'Antwerp s'était terminé spécialement. Après la victoire du Great Old en Coupe de Belgique, les esprits s'étaient chauffés.

Ce samedi, les Anversois reviennent à Sclessin, avec toujours de nombreux anciens Rouches dans leur rang. En conférence de presse d’avant match retranscrite par la Gazet Van Antwerpen, Bölöni ne s’attend pas à un match moins tendu : « Aucun adversaire n’est applaudi. Cela vaut pour nous mais aussi pour les autres équipes. Bien sûr, les supporters vont créer une certaine atmosphère. C’est toujours le cas à Sclessin. Nous sommes deux clubs avec une grosse motivation et des supporters fanatiques ».

Enfin, le technicien est également revenu sur sa relation pour le moins spéciale avec Michel Preud’homme : « Nous ne sommes pas en guerre, mais nous ne nous enlacerons pas non plus. C’est un grand nom du football belge, je le respecte. Et lui aussi j’espère ».