Laurent Depoitre : "On se sent plus protégés par Thorup"

Pour Laurent Depoitre, Jess Thorup et Hein Vanhaezebrouck ont deux méthodes de management bien différentes.

En effet, alors qu'il dispute actuellement sa troisième saison à La Gantoise, Laurent Depoitre a été invité à comparer son ancien coach Hein Vanhaezebrouck, qu'il a connu entre 2014 et 2016, avec Jess Thorup dans un entretien accordé à Sport/Foot Magazine.

Pour l'attaquant de 31 ans, les deux hommes présentent des tempéraments bien distincts. "La principale différence, pour moi, c'est leur façon de se comporter face au groupe, leur comportement au quotidien. Thorup est beaucoup plus calme, posé. Il ne réagira jamais à chaud comme Vanhaezebrouck. Lui, il provoquait aussi. Il n'avait pas peur de faire des déclarations qui mettaient le feu. Ils sont aussi différents dans leur management des joueurs. On se sent plus protégés par Thorup".