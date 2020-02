David Beckham : "Je veux laisser une trace"

L'ancien international anglais s'est exprimé quatre jours avant le premier match en MLS de l'Inter Miami, la franchise dont il est copropriétaire.

"Je veux laisser une trace et que mes enfants puissent dans 20 ans dire "mon père a aidé à construire ce club"", a déclaré mercredi David Beckham, copropriétaire de l'Inter Miami.

À quatre jours du tout premier match de l'histoire de son club en MLS, dimanche sur la pelouse du Los Angeles FC, l'ancien joueur de Manchester United est revenu sur toutes les difficultés rencontrées. "Il y a eu cette fois où j'étais chez moi, au téléphone avec le commissaire (de la MLS) Don Garber. Il nous a dit à quel point ce serait difficile. Il y a des moments où on s'est dit "est-ce que franchement on va y arriver ?", a confié Beckham qui a réalisé son projet en Floride grâce à sa rencontre en décembre 2017 avec Jorge et Jose Mas, deux hommes d'affaires de Miami.

"Je ne voulais pas être en partenariat avec des gens qui feraient ça par vanité. Ils ne sont pas vaniteux et moi non plus. C'était le partenariat de rêve pour nous. Cela a changé la donne. Je viens de l'est de Londres, pas de Miami, donc pour moi, aller là-bas, essayer d'acheter un terrain, parler aux politiciens, ne nous menait nulle part."

L'Inter Miami disputera son premier match à domicile dans son nouveau stade de 20 000 places à Fort Lauderdale le 14 mars.