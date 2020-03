Le patron d'Ostende explique le choix de Franck Berrier

En plus d'Adnan Custovic, nouveau T1 d'Ostende, un autre visage bien connu de la maison prendra place sur le banc du KVO: Franck Berrier, ancien maître à jouer des Kustboys.

Victime de problème cardiaque, le Français avait été contraint de mettre un terme à sa carrière de joueur en tout début d'année 2019. Un an plus tard, il va découvrir une toute nouvelle fonction puisqu'il a accepté d'endosser le costume de T2 ostendais.

Il n'y a pas de meilleur endroit pour débuter.

"En tant que consultant, il a continué à suivre la compétition belge et il ambitionnait vraiment de retrouver une fonction dans un club", justifie Frank Dierckens. Le souhait de Frank Berrier sera donc exaucé dans un club qu'il connaît par coeur. "Il n'y a pas de meilleur endroit qu'un club dans lequel il a joué cinq ans. Et, qui plus est, avec un entraîneur qu'il côtoyé durant trois ans."

Le Président du KVO espère désormais que le duo Custovic-Berrier assurera rapidement le maintien du club en Pro League. "Aujourd'hui, j'ai vu un noyau très motivé à l'entraînement", insiste Dierckens. "Et je suis sûr que les supporters seront à 100% derrière nous samedi. J'espère que nous pourrons faire la fête, tous ensemble, après la défaite."