Une "revanche" sur Beveren pour Adnan Custovic ? L'homme qui doit sauver Ostende réagit

Adnan Custovic est devenu ce mercredi le nouveau coach du KV Ostende, qu'il a déjà dirigé en 2017-2018. En début de saison, il avait été licencié ... par Waasland-Beveren.

Adnan Custovic était en poste depuis janvier 2020 en tant qu'adjoint de la sélection bosnienne, mais l'appel de la Belgique aura été le plus fort : revoilà l'ancien entraîneur d'Ostende et Waasland-Beveren appelé comme pompier de service à la Côte. Pour un sacré défi : "Je n'ai pas le temps de travailler beaucoup sur les plans physique et tactique", regrette-t-il dans sa premièren conférence de presse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"L'aspect mental est le plus important à l'heure actuelle. On peut évidemment travailler quelques aspects, mais le principal est que mes joueurs soient bien dans leur tête", pointe Custovic.

Le nouveau coach d'Ostende reprend en mains un groupe qui connaît déjà son deuxième coach de l'année. "J'aime ce club et il mérite de se maintenir en D1A. J'ai vécu de superbes moments ici, en PO1, en Europa League contre Marseille", se rappelle Adnan Custovic. Qui va peut-être pouvoir, au passage, prendre sa revanche sur Waasland-Beveren qui l'a licencié en début de saison.

"Une revanche ? Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, je souhaite le meilleur à chacun. J'ai simplement confiance en nos capacités propres : nous allons nous maintenir", évacue le Bosnien.