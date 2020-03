Des enjeux partout, un derby, un choc de prétendants... une avant-dernière journée pleine de spectacle?

Il ne reste que six points à prendre avant les playoffs et si seuls six clubs sont directement concernés par le maintien ou la sixième place, il y aura des enjeux dans tous les stades, samedi soir, en Pro League.

Un choc à la Ghelamco Arena C’est pourtant par un duel entre deux clubs déjà assurés de leur destin que l’on commence ce tour d’horizon. Le choc entre La Gantoise et Charleroi ne manquera pas de saveur. Éliminés en Europa League, puis battus au Cercle, les Buffalos auront à cœur de reprendre leur marche en avant et de ne pas laisser Bruges s’envoler avant la division des points par deux. Mais, forts de leur très joli succès contre le Standard, les Zèbres auront à cœur de confirmer, contre un autre membre du top 6. Et Charleroi, qui a déjà battu Gand à deux reprises cette saison (en championnat et en Coupe, à chaque fois à domicile) peut même se rapprocher à un petit point de la deuxième place gantoise. Charleroi et Gand se sont croisés à deux reprises cette saison, avec deux victoires carolos à la clé. Jamais deux sans trois? Un derby plus chaud que jamais? Si le terme derby est, la plupart du temps, galvaudé en Pro League, il ne l’est pas du tout dans le Venise du Nord. Et le duel de ce samedi sera vital pour les deux clubs: le Club veut asseoir sa domination sur le championnat avant la finale de la Coupe et les playoffs 1, le Cercle peut définitivement valider son maintien. Au fond du trou il y a quelques semaines à peine, les Vert et Noir restent sur un impressionnant 12 sur 12 qui leur a permis de renverser la situation dans le bas de tableau. En cas de victoire, le maintien des Brugeois sera d’ailleurs assuré. La survie du club assurée dans un derby? Les supporters du Cercle ne pourraient pas rêver d'un scenario plus fabuleux au terme d'une saison qui a pourtant longtemps ressemblé à un cauchemar... Grapiller avant les playoffs 1 Le contexte est identique pour les deux autres qualifiés pour les playoffs 1. Le Standard et l’Antwerp veulent réduire l’écart sur le podium. Contre Saint-Trond, pour les Liégeois et à Courtrai, pour les Anversois, la mission sera claire: les trois points nécessaires... Devant son public, le Standard devra faire oublier sa pale prestation de dimanche dernier. À trois pour un seul ticket Malines, Genk ou Anderlecht, faites votre choix: un seul de ces trois clubs se qualifiera pour les playoffs 1 à l’issue de la phase classique. Ce week-end, c’est peut-être Genk qui aura la tâche la plus ardue, avec un déplacement à Ostende, qui lutte pour sa survie. Et si Genk ne s’impose pas à la Côte, Malines mettrait fin au suspense en cas de succès, derrière les casernes, contre l’AS Eupen. Anderlecht n’a en revanche plus son sort entre les mains: il faut s’imposer contre Zulte Waregem et espérer un faux-pas des deux autres candidats pour entretenir l’espoir. À qui la descente aux enfers? Depuis le week-end dernier et la victoire d’Eupen contre Mouscron, seules trois équipes peuvent encore craindre pour leur sort en Pro League. Mais, en s’imposant contre les Buffalos, le Cercle a fait un grand pas vers un sauvetage miraculeux. Ostende et son nouveau coach Adnan Custovic conservent la maîtrise de leur destin, avec deux unités d’avance sur Waasland-Beveren. La pression est donc sur les épaules waeslandiennes. Sur la pente glissante depuis le début de l’année, Waasland-Beveren reste sur une catastrophique série de cinq défaites consécutives et le déplacement au Canonnier a tout du match de la dernière chance pour Dirk Geeraerd et ses protégés... Selon le résultat d'Ostende, une sixième défaite consécutive pourrait définitivement condamner Waasland-Beveren.