🎥 Coronavirus : le moment de solitude hilarant du speaker du RC Lens lors d'un match à huis clos

Malgré les tribunes vides du Stade Bollaert-Delelis, le speaker a donné de la voix.

La rencontre de Ligue 2 entre le RC Lens et Orléans s'est disputé à huis clos lundi soir à cause de l'épidémie du coronavirus. Si les supporters étaient donc à la maison, le speaker du stade, lui, était bien présent.

Les Sang et or l'ont emporté grâce à un penalty de Florian Sotoca. Lors de l'annonce du but, le speaker a vécu un moment de solitude qui a fait le tour des réseaux sociaux.

En l'absence de supporters, le speaker lensois a lancé un "Buuuuuuuuuut pour le Racing Club de Lens duuuuuuuu numéro 7, Florian..." S'en suit alors un long silence avant qu'il ne se réponde à lui-même : "Sotoca".