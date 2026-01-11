Un retour à Anderlecht ? Pas la priorité : "Si l'Ajax a un bon projet pour moi, je prolongerai"

Ethan Butera se trouve à un tournant décisif de sa jeune carrière. Le contrat du Belge de 19 ans avec l'Ajax arrive à échéance, ce qui lui permet de discuter avec d'autres clubs, mais un départ est loin d'être acté.

Il y a deux ans et demi, l'Ajax a payé 1,5 million d'euros pour aller chercher Ethan Butera à Anderlecht. Le jeune arrière gauche a ainsi quitté Neerpede après une seule saison avec les RSCA Futures, riche de 14 matchs en D1B.

Mais à Amsterdam, son genou lui a fait vivre un enfer. De son arrivée en juillet 2023 jusqu'à décembre 2025, il a été maintenu sur la touche. En février dernier, il a enfin été repris pour la première fois avec les espoirs de l'Ajax, mais son manque de rythme a limité son temps de jeu à deux apparitions.

Cet été, après un nouveau retard à l'allumage, Butera peut enfin enchaîner. Il vient ainsi de débuter neuf des dix derniers matchs avec les U21 de l'Ajax en deuxième division. Alors que sa mission ne commence véritablement que maintenant, son contrat arrive déjà à échéance dans six mois.

Encore beaucoup à montrer

Anderlecht ne serait pas contre un retour en Mauve. Mais la priorité du joueur est de rester à Amsterdam : "Si l'Ajax a un bon projet pour moi, je prolongerai mon contrat. Je vais me concentrer sur le football, retrouver mon rythme et progresser, et le reste suivra. Je suis très confiant. Si les projets sont bons, l'Ajax est le club idéal pour moi", explique-t-il dans Ajax Showtime.



Pour l'heure, il veille surtout à retrouver son rythme de croisière : "Je me sens encore un peu moins en forme que les autres. Je travaille beaucoup en plus de notre programme habituel : musculation, kinésithérapie et suivi nutritionnel. Je dois rester en forme et jouer un maximum de minutes pour retrouver mon rythme".