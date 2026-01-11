Le gagnant du Soulier d'Or dans les années à venir ? Hans Vanaken impressionné par un talent d'Anderlecht

Comme beaucoup d'amateurs de football belge, Hans Vanaken a remarqué que Nathan De Cat n'est pas un adolescent comme les autres.

À l'approche de la cérémonie du Soulier d'Or ce dimanche, Hans Vanaken a pris le micro dans le podcast du journal Het Laatste Nieuws. Le capitaine brugeois, sacré trois fois par le passé, a salué la concurrence.

Contre toute attente, Vanaken a encensé Nathan De Cat, la pépite du rival anderlechtois. Le Brugeois s'est montré impressionné par le jeune milieu de 17 ans. "De Cat s’est distingué par ses qualités physiques, c'était vraiment impressionnant", a-t-il confié.

Vanaken est allé plus loin en évoquant le Soulier d'Or. "Avec la saison qu'il réalise, il va certainement gagner des points pour le trophée", a ajouté le triple lauréat.

De Cat a une valeur marchande estimée à 17 millions d’euros et son contrat se termine en 2027. Anderlecht devra rapidement se poser la question d'une prolongation.

Le quatrième ou le premier pour son coéquipier ?

Vanaken pourrait décrocher un quatrième Soulier d’Or. Mais la concurrence est rude, y compris au sein de son propre vestiaire. Christos Tzolis a marqué des points et complique la donne.