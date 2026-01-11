Joli coup en approche : le premier renfort de Rik De Mil devrait être...un ancien de La Gantoise

La Gantoise veut se renforcer durant ce mercato. La direction finalise l'arrivée en prêt d'un ancien du club.

Juste avant la trêve, La Gantoise a renoué avec la victoire face à Westerlo. Les Buffalos n'avaient plus gagné un match de championnat depuis leur démonstration 4-0 face au Standard à la fin du mois d'octobre.

L'équipe est toujours hors du top 6, mais est revenue à un point du Standard et de l'Antwerp. La bataille avec Genk, qui n'a qu'un point de moins, risque d'être rude jusqu'en fin de saison. C'est pourquoi la direction est à la recherche de plusieurs renforts.

Le premier pourrait bien être un ancien de la maison, en la personne de Hyun-seok Hong. Le milieu offensif sud-coréen avait rejoint Gand en août 2022 en provenance du championnat autrichien. Il avait fait forte impression en Pro League, avec notamment 18 buts et 20 assists en 104 rencontres pour les Gantois.

L'un des chouchous de la Planet Group Arena

Cela avait incité Mayence à débourser quatre millions d'euros pour le recruter il y a un an et demi. Mais Hong n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire en Bundesliga. L'été dernier, il a donc été envoyé en prêt au FC Nantes.

Sa situation y est tout aussi compliquée : après avoir commencé comme titulaire, il n'est plus revenu dans l'équipe après avoir souffert d'une blessure musculaire et ne compte plus la moindre minute de jeu en Ligue 1 depuis le 4 octobre.





Le journal L'Equipe annonce que son prêt à Nantes devrait s'achever plus tôt que prévu. Mayence voudrait le prêter à La Gantoise jusqu'en fin de saison. Retrouvera-t-il son meilleur niveau chez les Buffalos ? S'il preste comme il y a deux ans, il sera en tout cas un fameux renfort pour la deuxième partie de saison.