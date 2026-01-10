Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Mundle - Drăguş

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mundle - Drăguş

Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus

Denis Dragus n'a pas particulièrement performé en Turquie ces derniers mois. Il a donc changé de club cet hiver. (Lire la suite)

Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?
Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

Romaine Mundle pourrait quitter Sunderland cet hiver. L'ailier anglais est sur le radar de plusieurs équipes dont le Club de Bruges. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 09/01

14:30
14:30
"J'ai essayé de prendre du recul" : Vincent Kompany s'exprime sur l'un des rares sujets sensibles au Bayern

14:00
"Le seul reproche que je pourrais lui faire,..." : Mehdi Bayat à coeur ouvert sur Rik De Mil

13:30
"Cela m'a quelque peu surpris" : Adriano Bertaccini frappé par le vestiaire anderlechtois

13:00
Un club de Pro League veut recruter un joueur du RWDM

12:40
Franky Van der Elst est impressionné : "C'est déjà le coup le plus fort de ce mercato"

12:20
"À Anderlecht, on faisait comme ça" : Vincent Kompany évoque la préparation hivernale du Bayern

12:00
Martin Delavallée vers un transfert à Anderlecht ? Mehdi Bayat met les choses au clair

11:30
Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?

11:00
"Jamais je n'ai pensé à arrêter ma carrière" : de retour après 455 jours sans jouer, David Bates se confie

10:30
"Parfois, c'est juste agréable d'être encore un enfant" : Nathan De Cat évoque sa vie en dehors du football

10:00
Pourquoi l'Égypte, futur adversaire des Diables Rouges, ne convainc-elle pas ?

09:30
Sébastien Pocognoli annonce une mauvaise nouvelle avant le prochain match de l'AS Monaco

09:00
Kylian Mbappé déjà de retour ce dimanche pour la finale de la Supercoupe d'Espagne ? Le Real Madrid veut le faire débuter

08:30
"Le meilleur choix que j'aie fait" : Nathan De Cat revient sur une décision cruciale de sa jeune carrière

08:00
Voici le joueur du mois de décembre au Sporting de Charleroi

07:40
OFFICIEL : un jeune espoir belge file en D4 anglaise

07:22
"Le plus grand talent du championnat belge"

07:00
Le Standard n'a pas froid aux yeux : un joueur de Premier League ciblé

06:30
Son ancien coach le veut à tout prix : un Diable Rouge pourrait débarquer dans un grand club de Premier League

23:00
Bientôt le jackpot pour le Club de Bruges ? Un cadre de l'équipe a tranché pour son avenir

22:30
De bon augure ? Vincent Euvrard dresse un bilan très positif du stage du Standard

22:00
David Hubert pointe un malaise autour de l'Union et du Soulier d'Or

21:43
Rik De Mil en est presque sûr : un nouveau départ se précise pour La Gantoise

21:20
Vincent Euvrard retrouve le sourire : un blessé de longue durée revient après 455 jours

21:07
Tzolis, Jashari ou un improbable outsider ? Le verdict tombe dimanche pour le Soulier d'Or 2025

20:40
🎥 Duel entre anciens de la galaxie 777 : le Standard s'impose avec caractère en match amical

20:30
Tom Saintfiet n'ira pas plus loin : le Sénégal met fin au parcours du Mali à la CAN

20:00
Le Standard n'avait pas voulu lui faire confiance : un ancien talent du club prend sa revanche à l'étranger

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/01: Yow - Gandelman - Tielemans

18:20
Nicky Hayen cherche des solutions : Genk s'incline face... au 10e du championnat hongrois en match amical

19:00
Trop cher, trop tôt ? Comme Kaye Furo, ces talents ont quitté la Pro League avant de faire leurs preuves

18:40
Le Mondial en ligne de mire : Bruges veut devancer l'Union et Gand pour une révélation de Pro League

18:20
📷 Un invité surprise : quand Ronny Deila retrouve le Club de Bruges en mode touriste

18:00
Officiel : six mois après Nikola Stulic, Lecce pique encore son meilleur buteur à Rik De Mil

17:30

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 16/01 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 17/01 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Louvain OH Louvain
