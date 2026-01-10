Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/01: Mundle - Drăguş
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mundle - Drăguş
Toujours aussi irrégulier : Trabzonspor opte pour la même solution que le Standard pour Denis Dragus
Denis Dragus n'a pas particulièrement performé en Turquie ces derniers mois. Il a donc changé de club cet hiver. (Lire la suite)
Un ancien flop du Standard, qui a récemment fait ses débuts en Premier League, vers un retour en JPL ?
Romaine Mundle pourrait quitter Sunderland cet hiver. L'ailier anglais est sur le radar de plusieurs équipes dont le Club de Bruges. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 09/01