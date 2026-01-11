"On ne l'appréciera que lorsqu'il aura arrêté sa carrière" : Philippe Clement a choisi son Soulier d'Or

Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
"On ne l'appréciera que lorsqu'il aura arrêté sa carrière" : Philippe Clement a choisi son Soulier d'Or
Photo: © photonews
Depuis l'Angleterre, Philippe Clement suit la Jupiler Pro League et a un avis très tranché sur le Soulier d'Or.

Philippe Clément entraîne Norwich City, un club de deuxième division anglaise, mais il garde un œil attentif sur notre championnat. Pour lui, il n'y a aucun suspense concernant le vainqueur du Soulier d’Or.

"Mon favori, c'est Hans Vanaken", a confié l'entraîneur belge lors d'un entretien avec le journal De Morgen.

Vanaken, une régularité qui finit par être oubliée

Pour Clement, ce que Vanaken a accompli cette année est tout simplement incroyable. Il regrette que les gens se soient habitués à son talent : "Le problème, c’est que tout le monde trouve ça normal maintenant. Et c’est pour ça que Tzolis est devenu le grand favori du public."

Même si Vanaken a remporté le trophée trois fois, dont le dernier en 2024, il reste le pilier indispensable du Club de Bruges. Les statistiques de son coéquipier Tzolis pourraient lui voler la vedette.

"On n'appréciera Hans à sa juste valeur que lorsqu'il aura arrêté sa carrière", conclut Clement. Pour lui, trouver un remplaçant capable de maintenir un tel niveau année après année sera très difficile pour Bruges.

