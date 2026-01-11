🎥 Le chaos dans le tunnel : quand un ancien de Pro League poursuit l'arbitre après l'élimination de l'Algérie

L'Algérie est tombée sur un os face au Nigéria à la CAN. Rafik Belghali était furieux sur l'arbitrage à l'issue de la rencontre.

Sur l'ensemble de la rencontre, la qualification du Nigéria pour les demi-finales de la CAN était tout simplement logique. Les Super Eagles ont dominé toute la première mi-temps et ont fini par faire la différence à la reprise, avec deux buts en dix minutes signés Victor Osimhen et Akor Adams.

Mais l'Algérie a tout de même qe quoi pester. Après 12 minutes, les Fennecs pensaient obtenir un penalty suite à un contact du ballon avec la main de Junior Ajayi dans le rectangle. Malgré la position non naturelle du bras, l'arbitre n'a pas bronché et n'a pas été appelé par le VAR à revoir la phase.

L'Algérie frustrée

"Tout le monde a vu la main, même si ce n’est pas à cause de ça qu’on a perdu. Mais l’arbitre sortait des cartons très facilement, alors que quand c’est nous, il ne sort pas", déplore Riyad Mahrez, qui a disputé sa dernière CAN, au micro de RMC.

L'ancien joueur de Manchester City s'est toutefois montré assez fair-play : "Triste fin, mais c’est le football ! On a joué une super équipe. On ne va pas se mentir, ils étaient au-dessus de nous". Mais tout le monde n'a pas réussi à faire preuve du même recul dans le camp algérien.





L'ancien Malinois Rafik Belghali (désormais actif à l'Hellas Vérone) a ainsi été filmé en train de poursuivre l'arbitre dans les couloir. De quoi former un attroupement général pour séparer les deux hommes.