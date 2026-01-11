C'est imminent : un pilier de l'Antwerp se dirige vers la Bundesliga

L'Antwerp risque de perdre Zeno Van den Bosch cet hiver. Le dossier avance plus rapidement que prévu.

Tout porte à croire que l’Antwerp va perdre Zeno Van den Bosch cet hiver. Après l’annonce d’un accord personnel avec l’Union Berlin par Sacha Tavolieri, les choses se sont accélérées.

Selon la branche allemande de Sky Sport, le défenseur est même "sur le point de signer" avec le club berlinois. Les discussions entre les deux clubs seraient très avancées.

Un départ imminent pour Van den Bosch

On parle d’un contrat allant jusqu’en 2030, et les médias allemands affirment que les tests médicaux pourraient avoir lieu très prochainement. La question ne se pose plus, son départ est pour cet hiver.

Il ne resterait plus que quelques détails à régler. Sauf énorme surprise, Van den Bosch quittera l’Antwerp cet hiver. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros par le site Transfermarkt.

L’Antwerp est dos au mur. Comme le défenseur a donné son accord à l’Union Berlin, le club a le choix : le vendre maintenant pour toucher une belle somme ou le voir partir gratuitement l’été prochain.



Lire aussi… L'Antwerp se fait dépouiller : un autre cadre de l'équipe a trouvé un accord avec un club de Bundesliga›