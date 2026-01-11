"La Belgique est devenue ma seconde maison" : Ardon Jashari remporte le Soulier d'Or

Match l'après-midi, Soulier d'Or le soir : la journée spéciale d'Ardon Jashari. L'ancien joueur de Bruges est le grand gagnant.

Ardon Jashari a devancé ses anciens coéquipiers Christos Tzolis et Hans Vanaken, qui étaient annoncés comme les grands favoris. Jashari n'a pu récolter des points que lors du premier tour de vote. Son transfert à l’AC Milan l'a empêché de recevoir d'autres voix, mais ses performances lors de la première moitié de 2025 ont fait la différence.

"Après cette blessure, ce trophée compte encore plus"

"C’est un sentiment incroyable", a réagi Jashari, visiblement ému. "Pour moi, c’est un honneur de gagner ce trophée. Après les six derniers mois, avec les blessures et les moments difficiles, cela signifie énormément."

Il n'a pas oublié la Belgique. "J’ai vécu un très beau parcours en Belgique", a-t-il confié. "Quand j'y repenserai, je n'oublierai jamais la Belgique. C’est vraiment devenu une seconde maison pour moi."

Le Suisse a fait un aller-retour express pour venir chercher son prix. Après le match contre la Fiorentina, il a directement pris l’avion pour Ostende. "J’avais à peine quinze minutes après le match. Ici, j'ai eu cinq minutes de repos, puis je suis monté directement sur scène."

De Florence à Ostende

Les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers l'ont beaucoup touché. Jashari a parlé d'un accueil chaleureux et a souligné le respect et l'estime qu'il garde pour les joueurs et le staff du Club de Bruges.





Il compte célébrer ça calmement. D'abord avec ses anciens coéquipiers, puis plus tard avec sa famille en Suisse. "Dès que j’aurai un peu de temps, je veux faire une petite fête là-bas."

Avec ce Soulier d’Or, Jashari couronne une année exceptionnelle. "J’ai grandi comme joueur et comme personne", a-t-il conclu. "Ce trophée, ce pays et ce club rendent mon histoire encore plus spéciale."