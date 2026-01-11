🎥 À peine parti d'Anderlecht : les débuts cauchemardesques de Cedric Hatenboer contre l'Ajax

🎥 À peine parti d'Anderlecht : les débuts cauchemardesques de Cedric Hatenboer contre l'Ajax
Photo: © photonews

Cedric Hatenboer a fait ses débuts pour Telstar cette après-midi. Il a directement vu rouge en début de deuxième mi-temps.

Du côté d'Anderlecht, qui avait tout de même déboursé plus de deux millions d'euros, Cedric Hatenboer irritait par sa fierté de ne pas vouloir jouer avec les RSCA Futures. Le jeune milieu de terrain avait négocié une clause stipulant qu'il n'était pas obligé de jouer avec les U23 en D1B.

Un comportement qui en a agacé plus d'un, que ce soit au sein du staff ou même chez les joueurs. Un départ cet hiver semblait donc inévitable. Il a ainsi été envoyé en prêt à Telstar.

53 minutes avant de rentrer au vestiaire

Pour ses grands débuts en Eredivisie (il évoluait en deuxième division quand Anderlecht est allé le chercher), Hatenboer était titulaire face à l'Ajax, chez qui Kasper Dolberg et Mika Godts ont eux aussi commencé la rencontre, contrairement à Rayane Bounida et Jorthy Mokio. Telstar a mal commencé, le marquoir indiquait déjà 0-2 au quart d'heure, avec notamment un but de Godts.

Et cela ne s'est pas amélioré à la reprise, lorsqu'Hatenboer a été exclu pour une très vilaine semelle. Il avait initialement été sanctionné d'une carte jaune. Mais en se faisant appeler par le VAR pour revoir les images, l'arbitre n'a eu d'autre choix que de l'exclure.

Mené de deux buts et à dix contre onze, ses coéquipiers ont résisté jusqu'au bout, ne s'inclinant que 2-3. Cedric Hatenboer était sans doute très motivé pour ses débuts, peut-être trop : le voilà déjà dans les problèmes, moins d'une semaine après son arrivée.

