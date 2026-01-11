Rudi Garcia aura du boulot : l'Égypte bat le champion en titre de la CAN et se qualifie en demi-finale

L'Egypte de Mohamed Salah s'est qualifie pour les demi finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont battu le champion en titre, la Côte d'Ivoire.

L'Égypte a éliminé la Côte d'Ivoire ce samedi soir et poursuit son parcours en demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Pharaons ont su se montrer efficaces pour s'imposer 3-2 et valider leur place parmi les quatre meilleures équipes du tournoi.

Les Égyptiens ont rapidement pris les devants en profitant d’une erreur ivoirienne dès les premières minutes. Omar Marmoush a ouvert le score. Bien en place, ils ont doublé la mise sur phase arrêtée, mettant la Côte d'Ivoire sous pression avant la pause.

Les Éléphants ont réagi avant la mi-temps en réduisant l'écart, ce qui a relancé le suspense. Au retour des vestiaires, Mohamed Salah a redonné de l’air aux siens avec un troisième but.

La Côte d’Ivoire a continué à pousser et a retrouvé la faille en fin de match. Mais l'Égypte est restée solide et a bloqué toutes les attaques ivoiriennes.

Rudi Garcia doit faire attention



Les Pharaons affronteront le Sénégal mercredi à Tanger pour une place en finale. Rudi Garcia et son staff devront analyser en détail le style de jeu des Égyptiens. Malgré une grosse domination ivoirienne, ce sont eux qui ont été les plus réalistes. Pour rappel, la Belgique affrontera l'Égypte le 15 juin en Coupe du monde, le match d'ouverture des Diables Rouges.