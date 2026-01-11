Une semaine pour convaincre : Charleroi a pris sa décision pour le joueur arrivé en test

Charleroi est rentré aujourd'hui de son stage en Turquie. Yann Ahouman, qui avait passé la semaine en test, n'a pas accompagné le groupe.

Le stage à Antalya a permis à Charleroi de passer la trêve loin des frimas de l'hiver belge. Pour Hans Cornelis, c'était également l'occasion de mieux imprimer sa griffe sur le groupe après ses trois premiers matchs réussis comme intérimaire.

Désormais confirmé comme T1, il a également profité de la semaine pour se faire une idée du potentiel de Yann Ahouman, un jeune ailier de 18 ans. Le petit Ivoiren a rejoint les Zèbres pour un test lors de cette semaine en Turquie.

Une annonce qui avait fait grand bruit au pays : le garçon, surnommé Oho Bayayo, est en effet un grand talent du FC Ivoire, où sa qualité de dribble fait fureur.

Pas encore prêt

Malgré sa qualité technique et sa bonne humeur contagieuse, Ahouman n'a pas réussi à convaincre le Sporting, qui le gardera tout de même à l'oeil, rapporte le journal Le Soir. Le jeune homme a des qualités évidentes, mais n'est visiblement pas encore prêt pour s'imposer chez les Zèbres.





Pendant que le groupe rentrait en Belgique, il a donc pris l'avion vers Abidjan. Un verdict difficile à entendre mais qui le motivera sans doute encore plus à travailler. Pour faire changer le staff d'avis à moyen terme ?