Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne fait le point sur sa blessure
Invité d'honneur du Gala du Soulier d'Or, Kevin De Bruyne a fait le point sur sa rééducation et ses objectifs.

Kevin De Bruyne est présent au gala du Soulier d'Or avec son épouse et a été intronisé au Hall of Fame. Le Diable Rouge a qualifié cette reconnaissance de spéciale. "C’est un peu étrange, parce que je joue encore. Mais c'est particulier de faire partie des grands noms du football belge et d’être un exemple", a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.

Pour lui, la soirée était placée sous le signe de la détente. "C’était une soirée agréable. Je n'avais aucune pression." Même s'il a brillé à Genk, De Bruyne n'a jamais remporté le Soulier d'Or. "Ça ne me manque pas. Mon objectif était de progresser le pluspossible après mes belles années en Belgique."

Une rééducation qui se passe bien

Le milieu de terrain est absent depuis un moment à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. "La rééducation se passe très bien." Un nouveau contrôle médical est prévu. "J’ai encore un scan demain. J'espère pouvoir bientôt recommencer à courir."

Il pense à la Coupe du monde, qu'il veut disputer à 100 %. "J'espère simplement être au meilleur niveau là-bas." Il est revenu sur son opération, qui l'a freiné, mais assure s'être concentré sur sa récupération.


Selon lui, les Diables Rouges ne sont pas les favoris du Mondial. Il rappelle que la vraie compétition commence pendant le tournoi. "Concentrons-nous sur la préparation. J’espère que dans six mois, nous serons prêts en tant qu’équipe", a-t-il conclu.

Kevin De Bruyne

21:20
20:30
18:30
19:30
20:00
19:30
19:00
18:00
17:30
17:00
16:30
16:00
09:00
15:30
15:00
13:30
14:30
14:00
13:00
12:30
12:00
11:30
11:00
10:30
10:00
09:30
08:00
08:42
08:20
10/01
22:20
22:47
22:20
22:00
21:40
10/01

